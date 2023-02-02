Тен Хаг - второй тренер «МЮ» в пост-фергсюсоновскую эру, вышедший в финал в первый свой сезон

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира. Нидерландский тренер - второй наставник в эпоху после Фергюсона, то есть с 2013 года, которому удалось в первый сезон у руля клуба вывести его в финал какого-либо турнира.

Первым был в 2016 году Жозе Моуринью, который выиграл в тот год Кубок Англии с «Манчестер Юнайтед». Английская пресса уже изящно шутит на эту тему - Special One и Special Ten, обыгрывая известное прозвище португальского специалиста.