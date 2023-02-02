Тен Хаг высказался о возвращении Санчо

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг, который возглавляет «Манчестер Юнайтед», высказался о возвращении вингера Джедона Санчо на поле. Игрок принял участие в кубковом матче против «Ноттингем Форест» (2:0).

«Джедон рад вернуться. Болельщики хорошо его встретили, думаю, он всем доволен. Хотелось бы, чтобы Санчо продолжил свой прогресс. Он может помочь команды в достижении целей на сезон. Я знаю, что Джедон может отлично действовать как «десятка» или же в роли вингера», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Санчо не играл за «Юнайтед» с октября прошлого года из-за болезни. По этой причине он не поехал на ЧМ-2022.