Шоу: «Надо побеждать и в финале, иначе нет смысла»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира. Люк Шоу, защитник «Манчестер Юнайтед», верит в победу в турнире - по его словам, в финале его команда обязана победить, так как находится в хорошей форме.

- Это что-то особое. Мы находимся в хорошей форме, чувствуем также и одобрение публики. Нас ждет финал, в нем надо побеждать, потому что иначе нет смысла. Но до этого будут и другие важные игры, - цитирует слова английского игрока Sky Sports.