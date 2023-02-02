«Манчестер Юнайтед» выиграл 12 домашних матчей кряду - впервые со времён Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира.

Как оказалось, «Манчестер Юнайтед» побеждает уже в двенадцати домашних матчах кряду, с учетом всех турниров, в которых выступает манкунианский клуб. Такого с «Манчестер Юнайтед» не случалось со времен Алекса Фергюсона, который, напомним, руководил клубом с 1986 по 2013 год.

В последний раз манкунианцы побеждали в Кубке английской лиги в 2017 году, в тот же год клуб победил в Лиге Европы.