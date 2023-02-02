Тен Хаг: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира. Успех клуба прокомментировал сам нидерландский наставник.

- Я рад финалу, но финалы играют для того, чтобы выигрывать их. Не считаю, что выход в финал - это достижение. Мы должны победить. Но сперва у нас будут и другие важные вещи, задачи в Премьер-лиге, - цитирует слова нидерландского специалиста BBC Sport.

В последний раз манкунианцы побеждали в Кубке английской лиги в 2017 году.