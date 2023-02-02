Бруну Фернандеш: «У нас есть шанс»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира. Бруну Фернандеш, капитан «Манчестер Юнайтед», доволен итогами игры, он воспринимает выход в финал как безусловный шанс украсить сезон.

- Это очень хорошо. Мы уже выходили в один финал, за время моего нахождения тут. Тогда не выиграли, к сожалению. Сейчас есть новый шанс. Мне понравилось выступление команды, понравились голы. Мы выиграли заслуженно, - цитирует слова Фернандеша BBC Sport.