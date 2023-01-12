Тренер «Саутгемптона»: «Горжусь командой»

Последний четвертьфинальный матч Кубка английской лиги принес сенсацию, занимающий последнее место в турнирной таблице английского чемпионата «Саутгемптон» обыграл фаворита - «Манчестер Сити». Разумеется, наставник «Саутгемптона» Натан Джонс очень доволен итогами матча, он заявил, что гордится своей командой:

- Я горжусь командой. Горжусь игроками, горжусь тренерами, горжусь всеми работниками клуба. Мы обыграли клуб, который тренирует самый инновационный тренер в мире. Но м смогли сделать правильные замены и вдохнуть энергию в игру. Мы все время были опасными, мы вели свою игру, и потому я особенно горжусь, - цитирует слова Джонса BBC Sport.