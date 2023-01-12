​Саттон: «Удивило не поражение «Манчестер Сити», а то, как проиграли»

Последний четвертьфинальный матч Кубка английской лиги принес сенсацию, занимающий последнее место в турнирной таблице английского чемпионата «Саутгемптон» обыграл фаворита - «Манчестер Сити».

Бывший английский нападающий Крис Саттон очень удивлен поражением «горожан». Особенно его поразила манера, в которой проиграла команда.

- Меня удивило не поражение как таковое, а манера, в которой проиграла команда. «Саутгемптон» действовал смело, включал высокий прессинг, заставлял соперника ошибаться. Они сами поставили себя в выгодное положение, а во втором тайме вообще играли здорово, - цитирует слова Саттона BBC Sport.