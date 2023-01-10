Гвардиола: «Манчестер Сити» снова хочет выиграть Кубок лиги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда снова хочет выиграть Кубок лиги. Напомним, завтра «горожане» сыграют в четвертьфинале турнира на выезде против «Саутгемптона». В первых двух стадиях «Манчестер Сити» выбил из соревнования прошлогодних финалистов в лице «Челси» и «Ливерпуля».

«Конечно, мы снова хотим выиграть Кубок лиги, но победа в этом турнире не изменит мою жизнь. Мы старались сделать это и в прошлом сезоне, но вылетели на ранних стадиях от «Вест Хэма», хотя играли превосходно. Сейчас мы вновь участвуем в этом турнире и снова хотим победить», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

За свою тренерскую карьеру Гвардиола четырежды брал с «Манчестер Сити» Кубок лиги.