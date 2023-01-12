Уорд-Проуз: «Это особенная ночь»

Последний четвертьфинальный матч Кубка английской лиги принес сенсацию, занимающий последнее место в турнирной таблице английского чемпионата «Саутгемптон» обыграл фаворита - «Манчестер Сити».

Капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз восхищен результатом. Он заявил, что эта победа позволит отвлечься от неудач в чемпионате, где «Саутгемптон» опустился на последнее место в турнирной таблице.

- Особая ночь. Особенно приятны такие матчи, когда есть проблемы в чемпионате. Мы смогли отвлечься от неудач и проявили себя с самой лучшей стороны. Мы сыграли смело. Тренер блестяще мотивировал нас, он хотел, чтобы мы были настырными и агрессивными, - цитирует слова Уорд-Проуза Sky Sports.