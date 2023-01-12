Голкипер «Саутгемптона»: «Этот успех должен помочь и в чемпионате»

Последний четвертьфинальный матч Кубка английской лиги принес сенсацию, занимающий последнее место в турнирной таблице английского чемпионата «Саутгемптон» обыграл фаворита - «Манчестер Сити». Голкипер «Саутгемптона» Гэвин Базуну прокомментировал итоги игры, он считает, что этот успех должен помочь команде и в чемпионате, где «Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице.

- Это огромный успех. Для всей команды. Мы очень работали для этого с новым тренером. Мы хотим прослыть командой, против которой сложно играть. Надеюсь, этот результат поможет нам играть увереннее и в чемпионате страны, - цитирует слова Базуну Sky Sports.