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Англия. Кубок лиги

Гвардиола объяснил вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги

14 Января 2023 • 14:08 Комментировать
Саутгемптон
2:0
Манчестер Сити
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу вылета его команды из Кубка английской лиги.

Напомним, что в четвертьфинале «Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону» (0:2), не нанеся ни одного удара в створ ворот.

«То, что произошло, меня не удивило. Я пытался этого избежать, но это произошло. Надеюсь, это больше не повторится. Это произошло потому, что мы выиграли четыре титула АПЛ за пять лет. Иногда нужна перезагрузка. В предыдущих сезонах в этом была наша сила, но после двух подряд титулов такое может случиться. Мы не были готовы быть самими собой», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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