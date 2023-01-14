Гвардиола объяснил вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу вылета его команды из Кубка английской лиги.

Напомним, что в четвертьфинале «Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону» (0:2), не нанеся ни одного удара в створ ворот.

«То, что произошло, меня не удивило. Я пытался этого избежать, но это произошло. Надеюсь, это больше не повторится. Это произошло потому, что мы выиграли четыре титула АПЛ за пять лет. Иногда нужна перезагрузка. В предыдущих сезонах в этом была наша сила, но после двух подряд титулов такое может случиться. Мы не были готовы быть самими собой», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.