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Англия. Кубок лиги

Гюндоган: «С такой игрой у «Манчестер Сити» не было шансов»

12 Января 2023 • 02:03 Комментировать
Саутгемптон
2:0
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган крайне разочарован выступлением команды в матче Кубка лиги против «Саутгемптона» (0:2).

«Горожане» дважды пропустили в первом тайме, на что так и не нашли ответа. Более того, команда Хосепа Гвардиолы ни разу не пробила в створ ворот «святых».

«Мы очень разочарованы не только результатом, но и игрой, – рассказывает Гюндоган, которого цитирует официальный сайт «Манчестер Сити». – Мы надеялись далеко забраться в Кубке лиги, но с таким выступлением у нас не было никаких шансов добиться желаемого. Мы были далеки от приемлемого уровня», – заявил 32-летний капитан «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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