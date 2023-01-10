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Англия. Кубок лиги

Гвардиола – о Бэйле: «Думаю, он может стать отличным гольфистом»

10 Января 2023 • 16:34 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
11.01 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Гарета Бэйла завершить профессиональную карьеру. Напомним, пятикратный обладатель Лиги чемпионов повесил бутсы на гвоздь в 33 года.

«Это невероятный игрок, который провёл фантастическую карьеру и выиграл много трофеев. Думаю, он был капитаном Уэльса в более чем 100 матчах. Теперь он может стать отличным игроком в гольф», – сказал Гвардиола на своей пресс-конференции.

Напомним, лучшие годы своей карьеры Гарет Бэ          йл провёл в составе лондонского «Тоттенхэма» и мадридского «Реала». Последним клубом валлийца стал американский «Лос-Анджелес», за который полузащитник поиграл всего полгода.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Гарет Бэйл
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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