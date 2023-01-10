Гвардиола – о Бэйле: «Думаю, он может стать отличным гольфистом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Гарета Бэйла завершить профессиональную карьеру. Напомним, пятикратный обладатель Лиги чемпионов повесил бутсы на гвоздь в 33 года.

«Это невероятный игрок, который провёл фантастическую карьеру и выиграл много трофеев. Думаю, он был капитаном Уэльса в более чем 100 матчах. Теперь он может стать отличным игроком в гольф», – сказал Гвардиола на своей пресс-конференции.

Напомним, лучшие годы своей карьеры Гарет Бэ йл провёл в составе лондонского «Тоттенхэма» и мадридского «Реала». Последним клубом валлийца стал американский «Лос-Анджелес», за который полузащитник поиграл всего полгода.