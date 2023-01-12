«Саутгемптон» выдал сенсацию, выбив «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги

Сенсационно завершился матч четвертьфинала Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» - «святые» забили два безответных мяча горожанам, выбив тех из турнира.

Оба гола были забиты в середине первого тайма, сперва отличился Мара, а затем второй мяч своей команды провел Дженепо, установив, тем самым, окончательный счет. «Сотон» - в полуфинале Кубка английской лиги.