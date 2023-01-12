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Англия. Кубок лиги

«Саутгемптон» выдал сенсацию, выбив «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги

12 Января 2023 • 01:06 Комментировать (3)
Саутгемптон
2:0
Манчестер Сити
окончен

Сенсационно завершился матч четвертьфинала Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» - «святые» забили два безответных мяча горожанам, выбив тех из турнира.

Оба гола были забиты в середине первого тайма, сперва отличился Мара, а затем второй мяч своей команды провел Дженепо, установив, тем самым, окончательный счет. «Сотон» - в полуфинале Кубка английской лиги. 

 

Протокол игры  
Саутгемптон2:0Манчестер Сити
(1:0) Мара Секу23'  
(2:0) Дженепо Мусса28'  
Базуну ГэвинЛянко ВойновичЧалета-Цар ДуеСалису МохаммедЛавия Ромео  25' 62' (Эльюнусси Мохамед ( 62') Дженепо Мусса 57' (Перро Ромен ( 57') Уорд-Праус ДжеймсДиалло Ибраима  79'Уокер-Питерс КайлМара Секу 62' (Адамс Че ( 62') Армстронг Адам 83' (Оршич Мислав ( 83')
Запасные: Финниган РайанМорган ДжиммиКабальеро ВиллиЭдози СамуэльАрибо Джо
Ортега ШтефанКанселу ЖоауУокер Кайл 46' (Де Брёйне Кевин ( 46') Лапорт ЭмерикГомес Серхио 46' (Аканджи Мануэль ( 46') Палмер Коул 46' (Аке Натан ( 46') Филлипс Кэлвин 63' (Родри Эрнандес ( 63') Гюндоган ИлкайФоден ФилАльварес ХулианГрилиш Джек 56' (Холанн Эрлинг ( 56')
Запасные: Льюис РикоСилва БернардуМарез РиядЭдерсон Мораес
11 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Саутгемптон Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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Манчестерский Иппатий
12 Января 2023 в 02:21
Голубятня подставила з-цу...
Alex1972
12 Января 2023 в 02:21
Слава святым!!..
shot_now
12 Января 2023 в 01:46
Мужики, да не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ. Сайт выходит на первом месте. На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
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