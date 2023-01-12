«Саутгемптон» выдал сенсацию, выбив «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги

Сенсационно завершился матч четвертьфинала Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» - «святые» забили два безответных мяча горожанам, выбив тех из турнира.
Оба гола были забиты в середине первого тайма, сперва отличился Мара, а затем второй мяч своей команды провел Дженепо, установив, тем самым, окончательный счет. «Сотон» - в полуфинале Кубка английской лиги.
Протокол игры
|(1:0) Мара Секу23'
|(2:0) Дженепо Мусса28'
Базуну Гэвин•Лянко Войнович•Чалета-Цар Дуе•Салису Мохаммед•Лавия Ромео 25'62' (Эльюнусси Мохамед (62') •Дженепо Мусса57' (Перро Ромен (57') •Уорд-Праус Джеймс•Диалло Ибраима• 79'Уокер-Питерс Кайл•Мара Секу62' (Адамс Че (62') •Армстронг Адам83' (Оршич Мислав (83')
Ортега Штефан•Канселу Жоау•Уокер Кайл46' (Де Брёйне Кевин (46') •Лапорт Эмерик•Гомес Серхио46' (Аканджи Мануэль (46') •Палмер Коул46' (Аке Натан (46') •Филлипс Кэлвин63' (Родри Эрнандес (63') •Гюндоган Илкай•Фоден Фил•Альварес Хулиан•Грилиш Джек56' (Холанн Эрлинг (56')
Запасные: Льюис Рико•Силва Бернарду•Марез Рияд•Эдерсон Мораес
11 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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