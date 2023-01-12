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Англия. Кубок лиги

Гвардиола – о поражении «Манчестер Сити»: «Саутгемптон» был лучше нас»

12 Января 2023 • 01:40 Комментировать
Саутгемптон
2:0
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Кубка лиги на стадии четвертьфинала.

«Горожане» уступили «Саутгемптону» со счётом 0:2, пропустив на 23-й и 28-й минутах встречи.

«Сегодня мы не показали хорошую игру, победа досталась более сильной команде. Очень неудачная ночь для нас. Мы были не готовы, не преуспели во многих компонентах.

Остаётся лишь поздравить «Саутгемптон», который сыграл лучше нас. Победу необходимо заслужить качественной игрой – сегодня мы не заслуживали успешного результата», – цитирует издание BBC испанского рулевого.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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