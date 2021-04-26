«Он продолжает оставаться пыльным»: Озил поиздевался над «Тоттенхэмом»

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26 Апреля 2021, 09:30,
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Экс-футболист лондонского «Арсенала» Месут Озил, который в настоящий момент защищает цвета стамбульского «Фенербахче», постебался над «Тоттенхэмом» после финального матча Кубка лиги. В решающем поединке «шпоры» потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
«Он продолжает оставаться пыльным...», - написал футболист в «Твиттере», намекая на шкаф «шпор» для трофеев.
После 33-х туров английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 53 балла и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч лондонцы проведут на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» второго мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Месут Озил