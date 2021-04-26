Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место в рейтинге самых титулованных тренеров

В воскресенье, 25-го апреля, состоялся финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Тоттенхэмом». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 1:0.

Этот трофей стал для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы 30-м в карьере. По этому показателю испанский специалиста обогнал Валерия Лобановского и поднялся на третье место в рейтинге самых титулованных тренеров.

Второе место в данном списке занимает румынский наставник Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо». На его счету 34 титула. Безоговорочным лидером рейтинга является экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон - 49 трофеев.