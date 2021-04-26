Англия. Кубок лиги 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место в рейтинге самых титулованных тренеров

26 Апреля 2021, 09:59,

В воскресенье, 25-го апреля, состоялся финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Тоттенхэмом». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 1:0.

Этот трофей стал для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы 30-м в карьере. По этому показателю испанский специалиста обогнал Валерия Лобановского и поднялся на третье место в рейтинге самых титулованных тренеров.

Второе место в данном списке занимает румынский наставник Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо». На его счету 34 титула. Безоговорочным лидером рейтинга является экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон - 49 трофеев.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола