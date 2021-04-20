Англия. Кубок лиги 2020-2021
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​Невилл призывает отменить финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»

20 Апреля 2021, 16:25,

Известный в прошлом футболист, а ныне телеэкперт Гари Невилл призывает отменить финальный матч за Кубок английской лиги, который должен пройти двадцать пятого апреля на стадионе «Уэмбли».

«Это серьёзная атака, и нам нужно действовать. Отмените воскресный финал между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Их не волнует английский футбол, так почему они должны играть в финале Кубка английской лиги?» - сказал Невилл в эфире канала Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вошли в число двенадцати клубов-создателей Суперлиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гари Невилл
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Комментарии (3)
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0
HG2017
20 Апреля 2021, 17:06

Да кубок лиги нафиг не сдался уже никому давно!

0
HG2017
20 Апреля 2021, 17:06

Потому что финал не МЮ-Ливер - это не финал!!

0
Zorik88
20 Апреля 2021, 16:41

Он когда-то заткнется? Советчик

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