​Невилл призывает отменить финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»

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20 Апреля 2021, 16:25,
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Известный в прошлом футболист, а ныне телеэкперт Гари Невилл призывает отменить финальный матч за Кубок английской лиги, который должен пройти двадцать пятого апреля на стадионе «Уэмбли».
«Это серьёзная атака, и нам нужно действовать. Отмените воскресный финал между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Их не волнует английский футбол, так почему они должны играть в финале Кубка английской лиги?» - сказал Невилл в эфире канала Sky Sports.
Напомним, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вошли в число двенадцати клубов-создателей Суперлиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гари Невилл
Да кубок лиги нафиг не сдался уже никому давно!
Потому что финал не МЮ-Ливер - это не финал!!
Он когда-то заткнется? Советчик