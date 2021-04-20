​Невилл призывает отменить финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»

Известный в прошлом футболист, а ныне телеэкперт Гари Невилл призывает отменить финальный матч за Кубок английской лиги, который должен пройти двадцать пятого апреля на стадионе «Уэмбли».

«Это серьёзная атака, и нам нужно действовать. Отмените воскресный финал между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Их не волнует английский футбол, так почему они должны играть в финале Кубка английской лиги?» - сказал Невилл в эфире канала Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вошли в число двенадцати клубов-создателей Суперлиги.