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Фернандиньо: «Горжусь командой»

25 Апреля 2021, 21:49,

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо вспомнил прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финале Кубка английской лиги.

«Я чувствую себя очень хорошо. Это потрясающе. Очень счастлив и за себя, и за товарищей по команде. Сейчас мы просто должны насладиться моментом.

Мы играли с высокой интенсивностью, здорово давили на соперника и создавали моменты. Льорис несколько раз здорово спас свою команду.

Я действительно горжусь командой, выиграть этот трофей шесть раз – это потрясающее достижение. Я рад и за наших фанатов», - цитирует Фернандиньо Sky Sports.

Отметим, что «горожане» продолжают лидировать и в АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо
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