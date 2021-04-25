Фернандиньо: «Горжусь командой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо вспомнил прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финале Кубка английской лиги.

«Я чувствую себя очень хорошо. Это потрясающе. Очень счастлив и за себя, и за товарищей по команде. Сейчас мы просто должны насладиться моментом.

Мы играли с высокой интенсивностью, здорово давили на соперника и создавали моменты. Льорис несколько раз здорово спас свою команду.

Я действительно горжусь командой, выиграть этот трофей шесть раз – это потрясающее достижение. Я рад и за наших фанатов», - цитирует Фернандиньо Sky Sports.

Отметим, что «горожане» продолжают лидировать и в АПЛ.