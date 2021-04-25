Фернандиньо: «Горжусь командой»

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25 Апреля 2021, 21:49,
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо вспомнил прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финале Кубка английской лиги.
«Я чувствую себя очень хорошо. Это потрясающе. Очень счастлив и за себя, и за товарищей по команде. Сейчас мы просто должны насладиться моментом.
Мы играли с высокой интенсивностью, здорово давили на соперника и создавали моменты. Льорис несколько раз здорово спас свою команду.
Я действительно горжусь командой, выиграть этот трофей шесть раз – это потрясающее достижение. Я рад и за наших фанатов», - цитирует Фернандиньо Sky Sports.
Отметим, что «горожане» продолжают лидировать и в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо