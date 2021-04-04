Англия. Кубок лиги 2020-2021
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​«Тоттенхэм»: Финал Кубка лиги пройдёт со зрителями

04 Апреля 2021, 11:47,

Пресс-служба «Тоттенхэма» порадовала болельщиков новостью о том, что финальный матч за Кубок лиги пройдёт со зрителями на трибунах «Уэмбли».

«Мы можем подтвердить, что наш финал Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» был одобрен в качестве тестового мероприятия со зрителями. Разрешено присутствие 8000 болельщиков», - говорится в сообщении лондонского клуба.

Финальный матч Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье, двадцать пятого апреля.

Отметим, что «Манчестер Сити» становился обладателем Кубка английской лиги в трёх последних сезонах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм
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