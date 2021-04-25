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Марез: «Фанаты очень помогли нам»

25 Апреля 2021, 20:57,

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги.

«Конечно, была тяжёлая игра, но мы понимали это ещё до матча. Мы доминировали на поле, здорово владели мячом, думаю, что заслуженно победили. Вся команда очень счастлива, мы сыграли очень хорошо.

Возвращение фанатов на стадионе? Они очень помогли нам, здорово поддерживали, с нетерпением ждём их появления снова», - цитирует Мареза Sky Sports.

Отметим, что «Манчестер Сити» вырвал победу лишь в самой концовке встречи, единственный гол на свой счёт записал защитник Эмерик Лапорт.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Рияд Марез
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