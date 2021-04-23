Англия. Кубок лиги 2020-2021
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Кейн: «Был удивлён отставкой Моуринью, скажу вам откровенно»

23 Апреля 2021, 22:22,

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался об увольнении главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

- Я был удивлен, скажу вам откровенно. В то утро я узнал об отставке за 5-10 минут до официального объявления. Мы много внимания уделяли финалу Кубка лиги и готовились к нему, но это футбол. Я пережил отставки нескольких тренеров здесь и никак не могу привыкнуть к этому, но это часть игры, - заявил Кейн Sky Sports.

- У меня отличные отношения с Жозе. Я желаю ему всего самого лучшего, где бы он дальше не работал. Но он знает, насколько жестоким бывает футбол. Нам же надо двигаться вперед, - заявил Кейн.

«Шпоры» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги в воскресенье. Начало в 18:30.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарри Кейн
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