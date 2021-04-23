Кейн: «Был удивлён отставкой Моуринью, скажу вам откровенно»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался об увольнении главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

- Я был удивлен, скажу вам откровенно. В то утро я узнал об отставке за 5-10 минут до официального объявления. Мы много внимания уделяли финалу Кубка лиги и готовились к нему, но это футбол. Я пережил отставки нескольких тренеров здесь и никак не могу привыкнуть к этому, но это часть игры, - заявил Кейн Sky Sports.

- У меня отличные отношения с Жозе. Я желаю ему всего самого лучшего, где бы он дальше не работал. Но он знает, насколько жестоким бывает футбол. Нам же надо двигаться вперед, - заявил Кейн.

«Шпоры» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги в воскресенье. Начало в 18:30.