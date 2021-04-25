Гвардиола – о 30-м трофее в тренерской карьере: «Я работал в больших клубах, мне легче побеждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финале кубка Английской лиги.

«Да, стадион не был полностью забит, но болельщики здорово пошумели.

Сегодня мы невероятно счастливы, потому что нам удалось победить в этом турнире четыре раза подряд. Мы играли на победу, создали много моментов. Да, у них были шансы на контратаках, но в целом мы сыграли хорошо.

30-й трофей в тренерской карьере? Это здорово. Я работал в больших клубах, поэтому мне было легче побеждать», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что «Манчестер Сити» продолжает бороться за победы в АПЛ и Лиге чемпионов.