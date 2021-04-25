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Гвардиола – о 30-м трофее в тренерской карьере: «Я работал в больших клубах, мне легче побеждать»

25 Апреля 2021, 21:17,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финале кубка Английской лиги.

«Да, стадион не был полностью забит, но болельщики здорово пошумели.

Сегодня мы невероятно счастливы, потому что нам удалось победить в этом турнире четыре раза подряд. Мы играли на победу, создали много моментов. Да, у них были шансы на контратаках, но в целом мы сыграли хорошо.

30-й трофей в тренерской карьере? Это здорово. Я работал в больших клубах, поэтому мне было легче побеждать», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что «Манчестер Сити» продолжает бороться за победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
25 Апреля 2021, 21:31

Молодец Пеп , не помню что бы он восхвалял свои заслуги , типа Особенного )) с победой МС .

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