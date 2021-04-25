Англия. Кубок лиги 2020-2021
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«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги, несмотря на везение «Тоттенхэма» и вдохновенный вечер Льориса

25 Апреля 2021, 20:21,

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» разыграли Кубок английской лиги.

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
(1:0) Лапорт Эмерик 82'    
Стеффен Закари Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик   45' Канселу Жоау Фернандиньо Фернандо   59'   84' (Родри Эрнандес (   84') Гюндоган Илкай Марез Рияд Де Брёйне Кевин   87' (Силва Бернарду (   87') Стерлинг Рахим Фоден Фил
Запасные: Агуэро Серхио Аке Натан Менди Бенжамен Эдерсон Мораес Торрес Ферран Жезус Габриэль Зинченко Александр
Льорис Уго Орье Серж   90' (Бергвейн Стевен (   90') Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Регилон Серхио   27' Хёйбьерг Пьер-Эмиль   84' (Алли Деле (   84') Уинкс Гарри Лукас Моура   67' (Сиссоко Мусса (   67') Ло Чельсо Джовани   67' (Бэйл Гарет (   67') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Ламела Эрик Н'Домбеле Тангай Санчес Давинсон Харт Джо
25 апреля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Увольнение Жозе Моуринью (якобы из-за несостоявшейся Суперлиги) разрушило такую афишу. Гвардиола против Моуринью в финале Кубка английской лиги. И тут даже нельзя было назвать Хосепа явным фаворитом. Жозе и его колючие команды всегда умели играть отдельные кубковые матчи. Но Моуринью уже не тот, а поэтому «горожане» боролись за трофей против обновлённого «Тоттенхэма». «Тоттенхэма» Райана Мэйсона.

29-летний тренер абсолютно без опыта с трудом выиграл первый матч у руля «шпор». За тайм Бэйл и Сон переломили «Саутгемптон», но перед встречей с «Сити» такой результат не вызывал доверия. Оставалось лишь надеяться на кураж от назначения нового тренера, на кураж из-за скинутого гнёта Моуринью. Мэйсон в старте выпустил убойный дуэт Кейн – Сон, помогали им представители Южной Америки – Моура и Ло Чельсо.

Embed from Getty Images

У Гвардиолы на острие атаки вышел Стерлинг. Именно Рахим и создал первый опасный момент в матче, легко убрав на замахе Сержа Орье. Далее Стерлинг прострелил на Фодна, Фил бил метров с шести, но не смог попасть в створ из-за уровня сопротивления обороны «шпор». Следующий шанс получил уже сам Стерлинг, а в его создании поучаствовал Фоден. Быстро он разыграл угловой, довёл мяч до Рахима, тот пробил с разворота, но попал в Эрика Дайера.

«Сити» продолжал давление и создал моменты ещё опаснее. Де Брейне прострелил с правого фланг, рикошетом от Дайера мяч прилетел к Фодену, а Фил пальнул метров с шести. От ноги Алдервейрелда мяч прилетел в штангу и отправился на угловой. По всем фронтам проводил пристрелку Рияд Марез. То алжирец сместится с правого фланга и стрельнет в дальнюю «девятку» - чуть выше, то качнёт Регилона и пробьёт низом – тоже левее штанги. Колоссальное преимущество «Сити» должен был наконец воплощать в гол Канселу, но Уго Льорис парировал его удар в ближний угол.

«Тоттенхэм» почти не огрызался и просто отбивал нападки «горожан». «Шпорам» откровенно везло, что они оставались в игре. В какой-то момент подопечные Гвардиолы взяли паузу, чтобы лучше подготовиться к концовке матча. Именно в последней трети игры «Сити» вновь включил максимальные обороты и Льорис опять заработал в поте лица. Уго сначала парировал удар Фернандиньо, откликнувшегося на кросс Де Брейне, а затем отразил очередную попытку Рияда Мареза, направлявшего мяч в правую «шестёрку».

Embed from Getty Images

Долго Льорис держал в игре «Тоттенхэм», долго сохранял интригу, но на 82-й минуте матча «Сити» всё-таки забил. Эмерик Лапорт выше всех выпрыгнул на подачу Де Брейне со стандарта и пробил-таки мимо великолепного француза, своего соотечественника.

Минимально выиграл «Манчестер Сити», хотя моментов создал на разгром. Но это вряд ли сильно расстроит Хосепа Гвардиолу, ведь трофей завоёван. «Горожане» увозят со стадиона «Уэмбли» Кубок английской лиги.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм
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Комментарии (5)
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0
CERG
25 Апреля 2021, 20:53

Говорили английский футбол не покорится Пепу, ну ну))

0
skywoker
25 Апреля 2021, 21:00

ну с сопоставимым составом (1-ый сезон) он ему не покорился
пеп вообще эдакий лучший тренер для лучших
его сильная сторона - стабильность
но есть огромная слабость
его футбол против соперника работает только если суммарно его команда техничнее
если нет (прим. бавария - реал), он становится беспомощным

1
Николаев Алексей
25 Апреля 2021, 20:28

Браво Гвардиола!

1
779
25 Апреля 2021, 20:23

Пепа с трофеем!
Наш таки силы на гол Сити.

2
ингерман
25 Апреля 2021, 20:23

ай молодцы робяты.. порадовали!

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