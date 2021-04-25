«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги, несмотря на везение «Тоттенхэма» и вдохновенный вечер Льориса

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» разыграли Кубок английской лиги.

Увольнение Жозе Моуринью (якобы из-за несостоявшейся Суперлиги) разрушило такую афишу. Гвардиола против Моуринью в финале Кубка английской лиги. И тут даже нельзя было назвать Хосепа явным фаворитом. Жозе и его колючие команды всегда умели играть отдельные кубковые матчи. Но Моуринью уже не тот, а поэтому «горожане» боролись за трофей против обновлённого «Тоттенхэма». «Тоттенхэма» Райана Мэйсона.

29-летний тренер абсолютно без опыта с трудом выиграл первый матч у руля «шпор». За тайм Бэйл и Сон переломили «Саутгемптон», но перед встречей с «Сити» такой результат не вызывал доверия. Оставалось лишь надеяться на кураж от назначения нового тренера, на кураж из-за скинутого гнёта Моуринью. Мэйсон в старте выпустил убойный дуэт Кейн – Сон, помогали им представители Южной Америки – Моура и Ло Чельсо.

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У Гвардиолы на острие атаки вышел Стерлинг. Именно Рахим и создал первый опасный момент в матче, легко убрав на замахе Сержа Орье. Далее Стерлинг прострелил на Фодна, Фил бил метров с шести, но не смог попасть в створ из-за уровня сопротивления обороны «шпор». Следующий шанс получил уже сам Стерлинг, а в его создании поучаствовал Фоден. Быстро он разыграл угловой, довёл мяч до Рахима, тот пробил с разворота, но попал в Эрика Дайера.

«Сити» продолжал давление и создал моменты ещё опаснее. Де Брейне прострелил с правого фланг, рикошетом от Дайера мяч прилетел к Фодену, а Фил пальнул метров с шести. От ноги Алдервейрелда мяч прилетел в штангу и отправился на угловой. По всем фронтам проводил пристрелку Рияд Марез. То алжирец сместится с правого фланга и стрельнет в дальнюю «девятку» - чуть выше, то качнёт Регилона и пробьёт низом – тоже левее штанги. Колоссальное преимущество «Сити» должен был наконец воплощать в гол Канселу, но Уго Льорис парировал его удар в ближний угол.

«Тоттенхэм» почти не огрызался и просто отбивал нападки «горожан». «Шпорам» откровенно везло, что они оставались в игре. В какой-то момент подопечные Гвардиолы взяли паузу, чтобы лучше подготовиться к концовке матча. Именно в последней трети игры «Сити» вновь включил максимальные обороты и Льорис опять заработал в поте лица. Уго сначала парировал удар Фернандиньо, откликнувшегося на кросс Де Брейне, а затем отразил очередную попытку Рияда Мареза, направлявшего мяч в правую «шестёрку».

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Долго Льорис держал в игре «Тоттенхэм», долго сохранял интригу, но на 82-й минуте матча «Сити» всё-таки забил. Эмерик Лапорт выше всех выпрыгнул на подачу Де Брейне со стандарта и пробил-таки мимо великолепного француза, своего соотечественника.

Минимально выиграл «Манчестер Сити», хотя моментов создал на разгром. Но это вряд ли сильно расстроит Хосепа Гвардиолу, ведь трофей завоёван. «Горожане» увозят со стадиона «Уэмбли» Кубок английской лиги.