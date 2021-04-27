Англия. Кубок лиги 2020-2021
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Невилл: «Тоттенхэм» в матче с «Манчестер Сити» лишь реагировал на действия соперника, а сам ничего не показал»

27 Апреля 2021, 11:21,

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о поражении лондонского «Тоттенхэма» от «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка лиги. «Шпоры» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Лондонская команда весь матч действовала пассивно. У «Тоттенхэма» есть хорошие футболисты, ждал от них намного большего. Конечно, нужно не забывать о недавней отставке Моуринью. К тому же им противостоял очень сильный соперник. В финале «шпоры» были командой, которая лишь реагирует на действия соперника, а сама ничего не показывает», - приводит слова Невилла Sky Sports.

После 33-х туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гари Невилл
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