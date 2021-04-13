Англия. Кубок лиги 2020-2021
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​На финал Кубка английской лиги не пустят несовершеннолетних

13 Апреля 2021, 14:43,

В Англии готовятся к возвращению зрителей на стадионы. Одним из тестовых матчей станет финал Кубка английской лиги, который пройдёт на «Уэмбли» двадцать пятого апреля. На арену пропустят восемь тысяч зрителей. Финалисты – «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» – получат по две тысячи билетов для своих фанатов. Остальные билеты будут распределены между некоторыми группами, включая сотрудников национальной службы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте Английский футбольной лиги.

В перечне требований по посещению финала Кубка лиги можно выделить несколько интересных моментов. Так, на стадион не смогут пройти несовершеннолетние. Также на игру запрещено приходить людям с заболеваниями или беременным женщинам. Кроме того, каждый болельщик должен сдать отрицательный тест не раньше, чем за сутки до игры.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм
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