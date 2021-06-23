Классон: «Это были американские гонки»

Автор победного забитого мяча в матче против сборной Польши, форвард сборной Швеции Виктор Классон в послематчевом интервью УЕФА сказал: «Это были американские горки. Было очень важно победить, мы забили победный гол, и это очень приятно для нас».

Полузащитник «Краснодара» отличился на четвертой минуте компенсированного времени и, таким образом, принес волевую победу своей команде. Со счетом 3:2 шведы сумели обыграть сборную Польши в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы. Сборная Швеции заняла в своем квартете первое место, во многом сенсационно опередив испанцев, и в 1/8 финала встретится со сборной Украины.

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