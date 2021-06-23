Форсберг - автор самого быстрого гола на Евро-2020, рекорд Кириченко держится

|
23 Июня 2021, 19:44,
|
|
В последний день группового турнира чемпионата Европы 2020 года был забит самый быстрый гол соревнований. На 81-й секунде Эмиль Форсберг прорвался в штрафную и покатил мяч в дальний угол ворот сборной Польши.
Гол шведского футболиста также является вторым самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Быстрее всех метко пробил Дмитрий Кириченко (1:05). Также в пятерке голы Юссуфа Поульсена (1:39), Роберта Левандовски (1:40) и Робби Брэйди (1:58).
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Швеции, Эмиль Форсберг
Ну, это и возымело свой эффект, Польша была шокирована и так и не отошла до финального свистка. А ещё этот удар обеспечил решающий перевес, который также колебался до конца встречи. Максимально полезный гол от шведов, ничего не скажешь!