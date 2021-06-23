Форсберг - автор самого быстрого гола на Евро-2020, рекорд Кириченко держится

В последний день группового турнира чемпионата Европы 2020 года был забит самый быстрый гол соревнований. На 81-й секунде Эмиль Форсберг прорвался в штрафную и покатил мяч в дальний угол ворот сборной Польши.

Гол шведского футболиста также является вторым самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Быстрее всех метко пробил Дмитрий Кириченко (1:05). Также в пятерке голы Юссуфа Поульсена (1:39), Роберта Левандовски (1:40) и Робби Брэйди (1:58).

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