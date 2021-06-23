Форсберг: «Чистое счастье для нас»

Нападающий сборной Швеции Эмиль Форсберг высказался в послематчевом интервью УЕФА после победы над поляками: «Это было безумное начало, они были в более отчаянном положении, чем мы. Это заставляло их бежать вперед и создавать моменты. Они могли забить в начале, но нам немного повезло. При 2:0, игра должна быть закончена, но мы позволили им отыграться. Оба их гола были забиты слишком легко. Но потом мы сумели забить третий, и это чистое счастье для нас».

Эмиль Форсберг отличился в сегодняшнем матче дважды, во многом благодаря его голам сборная Швеции в упорной борьбе переиграла сборную Польши и заняла первое место в группе. В 1/8 финала шведы, скорее всего, встретятся со сборной Украины.

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