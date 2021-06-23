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Кот-предсказатель дал прогноз на матч Швеция - Польша

23 Июня 2021, 12:45,

Кот-предсказатель Ахилл поделился прогнозом на поединок между сборными Швеции и Польши, который пройдет в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

Прогноз осуществлялся привычным уже способом. Миски с кормом разместили рядом с флагами Швеции и Польши. Эрмитажный кот сделал выбор в пользу скандинавской команды.

Ранее животное угадало победу Италии над Турцией (3:0), а также поражение России от Бельгии (0:3) и победу над Финляндией (1:0).

Поединок Швеция - Польша пройдет 23 июня на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Швеции, Сборная Польши, кот Ахилл
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