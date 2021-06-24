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Левандовски: «Обменял бы свои голы на выход в плей-офф Евро-2020»

24 Июня 2021, 12:50,

Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски дал интервью после вылета с чемпионата Европы-2020. В решающем поединке поляки уступили Швеции со счетом 2:3.

«Я забил три мяча, это мой лучший Евро. Однако голы меня не радуют, я бы обменял их на путевку в плей-офф. Думаю, наша команда заслуживала этого. Нам часто не везло, мы не использовали много моментов. Очень жаль, команда разочарована», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Сборная Польши финишировала на последнем месте в группе Е. Поляки проиграли Словакии и Швеции, а также расписали ничью с испанцами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски, Сборная Польши
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