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Форсберг: «Мы хотим пройти дальше»

23 Июня 2021, 21:50,

После матча против сборной Польши нападающий шведской сборной Эмиль Форсберг в интервью УЕФА высказался о целях своей команды на стадию плей-офф: «Мы хотим пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы сделали это — теперь мы не знаем, с кем будем играть, но нам это не важно, мы хотим пройти. Мы хотим побеждать в каждом следующем матче».

Эмиль Форсберг отметился дублем в победном матче против сборной Польши. Сборная Швеции, во многом сенсационно, сумела занять в своей группе первое место, опередив одних из фаворитов всего турнира сборную Испании. Таким образом в 1/8 финала шведы, вероятно, встретятся со сборной Украины, которая заняла в своем квартете третье место.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Швеции, Эмиль Форсберг
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