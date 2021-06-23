Швеция - Польша: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Самая запутанная группа на Евро-2020 - квартет Е. Сборная Швеции досрочно вышла в плей-офф, но может получить себе соперника попроще в 1/8 финала, если обыграет поляков. Задача этой команды - просто победить, чтобы не завершить турнир уже сегодня. Шансы на оба расклада более-менее равны. Кто будет сильнее - смотрим в 19:00 на «Россия 1», «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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