Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Классон классно принёс Швеции первое место, Левандовски не вытащил Польшу в плей-офф

23 Июня 2021, 20:55,

В последнем туре группы Е Швеция и Польша сошлись в Санкт-Петербурге.

Протокол игры  
Швеция 3:2 Польша
(1:0) Форсберг Эмиль 2'    
(2:0) Форсберг Эмиль 59'    
    61' Левандовски Роберт (2:1)
    84' Левандовски Роберт (2:2)
(3:2) Классон Виктор 90'    
Ольсен Робин Люстиг Микаэль   68' (Крафт Эмиль (   68') Линделоф Виктор Даниэльссон Маркус   10' Аугустинссон Людвиг Ларссон Себастьян Олссон Кристоффер Экдаль Альбин Форсберг Эмиль   78' (Классон Виктор (   78') Кайсон Робин   55' (Кулушевски Деян (   55') Исак Александр   68' (Берг Маркус (   68')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Бенгтссон Пьер Сема Кен Свенссон Густаф Янссон Понтус Хеландер Филип Нордфельдт Кристоффер Каюсте Йенс
Щесны Войцех Берешиньски Бартош Глик Камил   83' Беднарек Ян Юзвяк Камиль   61' (Сверчок Якуб (   61') Крыховяк Гжегож   74'   78' (Плахета Пшемыслав (   78') Клих Матеуш   73' (Козловски Кацпер (   73') Пухач Тымотеуш   46' (Франковски Пшемыслав (   46') Свидерски Кароль Зелиньски Пётр Левандовски Роберт
Запасные: Давидович Павел Скорупски Лукаш Фабьянски Лукаш Кедзёра Томаш Рыбус Мацей Ковнацки Давид Линетти Кароль Хелик Михал
23 июня. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Шведы возглавили свой квартет после двух туров, и это было несколько неожиданно, учитывая, что основными фаворитами группы изначально считались испанцы. Но разве «Тре крунур» должны волновать проблемы «красной фурии»? Скандинавы идут своим путём, и накануне заключительного тура именно их положение было наиболее предпочтительным. А полякам требовалась только победа.

Команда из Северной Европы не стала раскачиваться, в отличие от предыдущего матча со Словакией, и открыла счёт уже на второй минуте. Исак упал в районе линии чужой штрафной, принятый на бедро Гликом, но на мяч в левую полуфланговую зону устремился Форсберг, который и упаковал снаряд низом в дальний угол (1:0).

Embed from Getty Images

Для «белых орлов» пропущенный гол возымел подгоняющий эффект. Раз поражение и даже ничья их не устраивала, значит, им надо было взвинчивать темп, идти вперёд и стараться забить, причём не один раз. Когда Крыховяк навесил с одного из угловых, Левандовски умудрился дважды попасть в перекладину за какие-то две-три секунды.

Embed from Getty Images

Команды подавали немало корнеров, особенно поляки. Ну и про дальние удары не забывали. В конце первого и начале второго таймов Зелиньски оформил трио дистанционных выстрелов, два из которых отвратил от сетки Ольсен, а другой ушёл на корнер от рикошета. Скандинавы тоже старались отвечать, и соперники обменялись отбитыми ударами Кайсона и Крыховяка.

Embed from Getty Images

Под отметку часа игры недавно вышедший на замену Кулушевски убежал в контратаку по правому флангу и прострелил на Форсберга, забившего свой второй гол в правый нижний угол в этом матче (2:0). Но чтобы шведы сильно не расслаблялись и сохраняли бдительность, Левандовски, получивший мяч на левом полуфланге, здорово стрельнул им в правый угол (2:1).

Embed from Getty Images

Гол Сверчока был отменён из-за офсайда, но поляки не бросили играть, а шведы сосредоточились на обороне и всё же не усмотрели за Левандовским. На 84-й минуте Франковски нашёл Роберта пасом с левой стороны, а тот развернулся и чётко пробил в створ (2:2). Перед поляками замаячила реальная перспектива взмахнуть на второе место, но оказалась не судьба. Наоборот, в добавленное время забили шведы. Кулушевски сделал второй голевой пас - на левый угол вратарской Классону, который оставил мало шансов Щесному (3:2).

Embed from Getty Images

Таким образом, Швеция вернула себе первое место в группе, обойдя Испанию, ну а Польша так и осталась на последнем, где она осталась бы и в случае ничьей.  

Кирилл Иванцов

 

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Швеции, Сборная Польши, евро-2020
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
redwhite1959
23 Июня 2021, 21:11

Даже Левандовски не помог Польше "зацепиться" за третье место в группе!(( Футбол - игра командная! И даже один - самый выдающийся футболист - не сможет вытащить её наверх, если все остальные игроки среднего и ниже среднего уровня. Шведы по своему классу ненамного выше поляков, но их основное отличие - более сбалансированная игра во всех линиях и более надёжная игра в обороне. Поляки в первом тайме напоминали сборную России, когда при их атаках следовали бесконечные навесы на Левандовски. Во втором стали играть более разнообразно - стали мяч у штрафной разыгрывать и наносить дальние удары, и сразу давление на ворота скандинавов увеличилось. Шведы сознательно во втором тайме отдали инициативу, рассчитывая на контратаки. И две из них удались! Защита поляков зачастую "трещала" также как у россиян. Итог - и те и другие поехали домой((

0
Антидыня
23 Июня 2021, 21:07

Украина просочилась в плов и попадает под Итальянскую машину!

0
Милка
23 Июня 2021, 21:41

Ты прокисший плов кушаешь?))) На шведов. 99%

0
Милка
23 Июня 2021, 21:06

Не заслужила Украина играть в плей-офф. Поляки были достойней. Но не ищите логики в футболе-тренер какой-то говорил

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России