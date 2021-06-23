Классон классно принёс Швеции первое место, Левандовски не вытащил Польшу в плей-офф

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23 Июня 2021, 20:55,
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В последнем туре группы Е Швеция и Польша сошлись в Санкт-Петербурге.
|(1:0) Форсберг Эмиль 2'
|(2:0) Форсберг Эмиль 59'
|61' Левандовски Роберт (2:1)
|84' Левандовски Роберт (2:2)
|(3:2) Классон Виктор 90'
Шведы возглавили свой квартет после двух туров, и это было несколько неожиданно, учитывая, что основными фаворитами группы изначально считались испанцы. Но разве «Тре крунур» должны волновать проблемы «красной фурии»? Скандинавы идут своим путём, и накануне заключительного тура именно их положение было наиболее предпочтительным. А полякам требовалась только победа.
Команда из Северной Европы не стала раскачиваться, в отличие от предыдущего матча со Словакией, и открыла счёт уже на второй минуте. Исак упал в районе линии чужой штрафной, принятый на бедро Гликом, но на мяч в левую полуфланговую зону устремился Форсберг, который и упаковал снаряд низом в дальний угол (1:0).
Для «белых орлов» пропущенный гол возымел подгоняющий эффект. Раз поражение и даже ничья их не устраивала, значит, им надо было взвинчивать темп, идти вперёд и стараться забить, причём не один раз. Когда Крыховяк навесил с одного из угловых, Левандовски умудрился дважды попасть в перекладину за какие-то две-три секунды.
Команды подавали немало корнеров, особенно поляки. Ну и про дальние удары не забывали. В конце первого и начале второго таймов Зелиньски оформил трио дистанционных выстрелов, два из которых отвратил от сетки Ольсен, а другой ушёл на корнер от рикошета. Скандинавы тоже старались отвечать, и соперники обменялись отбитыми ударами Кайсона и Крыховяка.
Под отметку часа игры недавно вышедший на замену Кулушевски убежал в контратаку по правому флангу и прострелил на Форсберга, забившего свой второй гол в правый нижний угол в этом матче (2:0). Но чтобы шведы сильно не расслаблялись и сохраняли бдительность, Левандовски, получивший мяч на левом полуфланге, здорово стрельнул им в правый угол (2:1).
Гол Сверчока был отменён из-за офсайда, но поляки не бросили играть, а шведы сосредоточились на обороне и всё же не усмотрели за Левандовским. На 84-й минуте Франковски нашёл Роберта пасом с левой стороны, а тот развернулся и чётко пробил в створ (2:2). Перед поляками замаячила реальная перспектива взмахнуть на второе место, но оказалась не судьба. Наоборот, в добавленное время забили шведы. Кулушевски сделал второй голевой пас - на левый угол вратарской Классону, который оставил мало шансов Щесному (3:2).
Таким образом, Швеция вернула себе первое место в группе, обойдя Испанию, ну а Польша так и осталась на последнем, где она осталась бы и в случае ничьей.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Швеции, Сборная Польши, евро-2020
Даже Левандовски не помог Польше "зацепиться" за третье место в группе!(( Футбол - игра командная! И даже один - самый выдающийся футболист - не сможет вытащить её наверх, если все остальные игроки среднего и ниже среднего уровня. Шведы по своему классу ненамного выше поляков, но их основное отличие - более сбалансированная игра во всех линиях и более надёжная игра в обороне. Поляки в первом тайме напоминали сборную России, когда при их атаках следовали бесконечные навесы на Левандовски. Во втором стали играть более разнообразно - стали мяч у штрафной разыгрывать и наносить дальние удары, и сразу давление на ворота скандинавов увеличилось. Шведы сознательно во втором тайме отдали инициативу, рассчитывая на контратаки. И две из них удались! Защита поляков зачастую "трещала" также как у россиян. Итог - и те и другие поехали домой((
Украина просочилась в плов и попадает под Итальянскую машину!
Ты прокисший плов кушаешь?))) На шведов. 99%
Не заслужила Украина играть в плей-офф. Поляки были достойней. Но не ищите логики в футболе-тренер какой-то говорил