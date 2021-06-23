Классон классно принёс Швеции первое место, Левандовски не вытащил Польшу в плей-офф

В последнем туре группы Е Швеция и Польша сошлись в Санкт-Петербурге.

Шведы возглавили свой квартет после двух туров, и это было несколько неожиданно, учитывая, что основными фаворитами группы изначально считались испанцы. Но разве «Тре крунур» должны волновать проблемы «красной фурии»? Скандинавы идут своим путём, и накануне заключительного тура именно их положение было наиболее предпочтительным. А полякам требовалась только победа.

Команда из Северной Европы не стала раскачиваться, в отличие от предыдущего матча со Словакией, и открыла счёт уже на второй минуте. Исак упал в районе линии чужой штрафной, принятый на бедро Гликом, но на мяч в левую полуфланговую зону устремился Форсберг, который и упаковал снаряд низом в дальний угол (1:0).

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Для «белых орлов» пропущенный гол возымел подгоняющий эффект. Раз поражение и даже ничья их не устраивала, значит, им надо было взвинчивать темп, идти вперёд и стараться забить, причём не один раз. Когда Крыховяк навесил с одного из угловых, Левандовски умудрился дважды попасть в перекладину за какие-то две-три секунды.

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Команды подавали немало корнеров, особенно поляки. Ну и про дальние удары не забывали. В конце первого и начале второго таймов Зелиньски оформил трио дистанционных выстрелов, два из которых отвратил от сетки Ольсен, а другой ушёл на корнер от рикошета. Скандинавы тоже старались отвечать, и соперники обменялись отбитыми ударами Кайсона и Крыховяка.

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Под отметку часа игры недавно вышедший на замену Кулушевски убежал в контратаку по правому флангу и прострелил на Форсберга, забившего свой второй гол в правый нижний угол в этом матче (2:0). Но чтобы шведы сильно не расслаблялись и сохраняли бдительность, Левандовски, получивший мяч на левом полуфланге, здорово стрельнул им в правый угол (2:1).

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Гол Сверчока был отменён из-за офсайда, но поляки не бросили играть, а шведы сосредоточились на обороне и всё же не усмотрели за Левандовским. На 84-й минуте Франковски нашёл Роберта пасом с левой стороны, а тот развернулся и чётко пробил в створ (2:2). Перед поляками замаячила реальная перспектива взмахнуть на второе место, но оказалась не судьба. Наоборот, в добавленное время забили шведы. Кулушевски сделал второй голевой пас - на левый угол вратарской Классону, который оставил мало шансов Щесному (3:2).

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Таким образом, Швеция вернула себе первое место в группе, обойдя Испанию, ну а Польша так и осталась на последнем, где она осталась бы и в случае ничьей.

Кирилл Иванцов