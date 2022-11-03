Черчесов – об игре с «Трабзонспором»: «Я не могу злиться, даже если мы проиграли»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о минимальном поражении от «Трабзонспора» в последнем туре Лиги Европы.

«Мы финишировали первыми в группе, тем самым завершив для клуба первый этап Лиги Европы. Мы добились этого успеха спустя сорок семь лет, так что я не могу злиться, даже если мы проиграли», – заявил российский специалист после матча. Черчесов отметил уровень соперника, а также выделил важность анализа каждой игры, что поможет его коллективу в будущем.

Напомним, что венгерский чемпион гарантировал выигрыш группы в прошлом туре. «Трабзонспор» в итоге занял третью строчку после «Монако».

Финал Лиги Европы в этом сезоне пройдёт в Будапеште, что делает миссию «Ференцвароша» особо важной.

