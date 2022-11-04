Черчесов — о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы: Это только начало

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, является ли успехом выход венгерского клуба в плей-офф Лиги Европы.

«Успех, когда достигнут конечный результат. А это — промежуточный этап. Очень важный и для клуба, и для нашего тренерского штаба», — заявил Черчесов «Матч ТВ».

По словам тренера, после матча шестого тура Лиги Европы с «Трабзонспором» (0:1) он сказал своим футболистам, что это еще только начало.

Подопечные «Черчесова» заняли первое место в турнирной таблице группы H в Лиге Европы, набрав десять очков за шесть матчей. За венгерским клубом расположились «Монако» (10), «Трабзонспор» (9) и «Црвена Звезда» (6).