Габулов: «Уверен, Черчесов настраивается на победу в Лиге Европы»

Бывший голкипер российской национальной команды Владимир Габулов высказался об успехе Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

«В прошлом сезоне Черчесов стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем» и выиграл Кубок. Сейчас в Лиге Европы есть промежуточный результат, но я уверен, что Станислав Саламович настраивается на победу в этом турнире», — приводит слова экс-вратаря «Динамо», ЦСКА и «Анжи» издание «РБ Спорт». По мнению Габулова, Черчесов входит в число лучших специалистов России, отдельно отмечая его вклад в развитие самого голкипера.

Напомним, что под руководством Станислава Саламовича Владимир попал в заявку сборной России на домашний чемпионат мира. В качестве тренера «Ференцвароша» Черчесов вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

