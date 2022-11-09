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Лига Европы

Габулов: «Уверен, Черчесов настраивается на победу в Лиге Европы»

09 Ноября 2022 • 18:21 Комментировать
Трабзонспор
1:0
Ференцварош
окончен

Бывший голкипер российской национальной команды Владимир Габулов высказался об успехе Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

«В прошлом сезоне Черчесов стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем» и выиграл Кубок. Сейчас в Лиге Европы есть промежуточный результат, но я уверен, что Станислав Саламович настраивается на победу в этом турнире», — приводит слова экс-вратаря «Динамо», ЦСКА и «Анжи» издание «РБ Спорт». По мнению Габулова, Черчесов входит в число лучших специалистов России, отдельно отмечая его вклад в развитие самого голкипера.

Напомним, что под руководством Станислава Саламовича Владимир попал в заявку сборной России на домашний чемпионат мира. В качестве тренера «Ференцвароша» Черчесов вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Габулов Станислав Черчесов
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