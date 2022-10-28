Петржела: «Черчесов — сильный тренер»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов доказал, что является сильным футбольным тренером. Лига Европы — сложный с точки зрения конкуренции турнир, поэтому успех там всегда имеет большое значение», — приводит слова Петржелы Sport 24.

При этом эксперт считает, что «Зенит» без особых проблем обыграл бы «Ференцварош», потому что игроки санкт-петербургского клуба сильно превосходят венгров по индивидуальному мастерству.

Напомним, подопечные Черчесова досрочно обеспечили себе выход из группы Лиги Европы в плей-офф турнира.