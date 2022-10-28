Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Сёмин: «Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации»

28 Октября 2022 • 15:48 Комментировать
Трабзонспор
...
Ференцварош
03.11 20:45

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов», — заявил Сёмин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Черчесов является хорошим российским специалистом, который ежегодно подтверждает свой уровень. Помимо этого, Сёмин поздравил коллегу по цеху с выходом его команды в плей-офф Лиги Европы.

После пяти туров «Ференцварош» гарантировал себе первую строчку в группе H, набрав десять очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Лионель Месси Юрий Сёмин Станислав Черчесов Неймар Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТРАБЗОНСПОР ФЕРЕНЦВАРОШ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
15:48 · Лига Европы
Сёмин: «Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации»
13:40 · Лига Европы
Кавазашвили: «Черчесов — национальное достояние российского футбола» 1
12:35 · Лига Европы
Черевченко оценил работу Черчесова в «Ференцвароше»
12:04 · Лига Европы
Тен Хаг - об Антони: «Финт ради финта, я внесу коррективы»
11:59 · Лига Европы
Колосков: «Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола» 2
10:57 · Лига Европы
Роналду получил одну из лучших оценок в «МЮ» за матч с «Шерифом» 4
10:45 · Лига Европы
Самедов: «Очень рад, что Черчесов вышел в плей-офф Лиги Европы»
10:09 · Лига Европы
Головин прокомментировал ничью с «Ференцварошем» Черчесова
09:51 · Лига Европы
Скоулз - об игре Антони: «Не мастерство, а клоунада» 12
09:26 · Лига Европы
Голкипер «Арсенала» Ремсдейл признал, что допустил результативную ошибку в игре с ПСВ
09:11 · Лига Европы
Ван Нистелрой прокомментировал победу над «Арсеналом»
08:59 · Лига Европы
Де Йонг претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
08:53 · Лига Европы
Джо Коул заступился за «Арсенал» после поражения в ЛЕ
08:48 · Лига Европы
Тренер «Монако»: «Мы заслужили победу в матче с «Ференцварошем»
05:40 · Лига Европы
ПСВ одержал самую крупную победу над английским оппонентом в 21-м веке
Все новости
Рекомендуем