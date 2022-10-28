Сёмин: «Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов», — заявил Сёмин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Черчесов является хорошим российским специалистом, который ежегодно подтверждает свой уровень. Помимо этого, Сёмин поздравил коллегу по цеху с выходом его команды в плей-офф Лиги Европы.

После пяти туров «Ференцварош» гарантировал себе первую строчку в группе H, набрав десять очков.