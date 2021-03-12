Возвращение Фараона и португальская дуэль: «Шахтёр» попал под крупное поражение от «Ромы»

Борьба «Ромы» и донецкого «Шахтёра» за путёвку в лигоевропейский четвертьфинал начиналась в Вечном городе. Это была дуэль португальских тренеров – Паулу Фонсеки и Луиша Каштру.

«Шахтёр» стал последним обладателем именно Кубка УЕФА, взяв этот трофей в 2009 году до переименования его в Лигу Европы. Произошло сие событие относительно недавно, если, например, посмотреть, когда победителем еврокубка становилась «Рома», – «волки» выигрывали Кубок ярмарок в далёком 1961 году. Так что болельщикам «Шахтёра» не стоило считать свою команду намного хуже «Ромы», пусть та и имеет более широкую известность.

В отчётном матче римляне быстро завладели территориальным перевесом и стали поджимать гостей, которые держались вроде как без стопроцентных моментов у своих ворот, но дали течь на 23-й минуте. «Волки» тогда организовали забитый мяч в левополуфланговой зоне. Мхитарян отдал недлинный пас вперёд на Педро, и тот уже вывел Пеллегрини, который со знанием дела послал снаряд в ближний угол (1:0).

После пропущенного гола «Шахтёр» проснулся в атаке. На 27-й минуте Додо прострелил справа на Мораеса, отправившего мяч в Пау Лопеса. Ровно на рубеже получаса игры Трубин вышел из ворот и неудачно выбил снаряд на Мхитаряна, который издалека попробовал парашют в пустой створ, и сфера опустилась чуть дальше перекладины. Мхитаряна вскоре заменили из-за травмы. «Рома» отошла назад, но сумела создать ещё момент, когда Кристанте с левой штанге скинул головой на дальнюю, а там Кумбулла не успел к мячу, чтобы замкнуть.

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Во втором тайме «Рома» продолжила концентрироваться на разрушении. Хозяева разрешили Патрику пробить низом в левый угол – Пау Лопес вытянутся и отразил. Роль «волков» из первого тайма стали исполнять по игре «горняки», только вот забить у них не получалось, а на 63-й минуте они могли пропустить второй. Пеллегрини прострелил права, а Эль-Шаарави пробил слишком слабо и просто для Трубина.

Недолго спустя Жуниор Мораес заимел возможность отличиться с линии вратарской, но, опять же, не переиграл Лопеса. А если не забиваешь ты, как известно, забивают тебе самому. На 73-й минуте блеснул вернувшийся из Китая Эль-Шаарави. Найдя желобок между Додо и Витао, он сместился с левой стороны к центру и отправил мяч в сетку мимо Трубина (2:0).

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Эль-Шаарави чуть не оформил быстрый дубль, на пятачке ковырнув мяч выше створа. А вот Манчини сделал счёт крупным – он как надо откликнулся головой на скидку Кристанте во время подачи углового (3:0).

В концовке донетчанам не удалось ни сотворить чудо, ни просто хотя бы забить гол престижа. Это ведь был бы не только гол престижа, но и определённое подспорье в виде гостевого гола. А так задача «горняков» в ответной встрече будет очень трудной – отыграть крупный счёт.

Кирилл Иванцов