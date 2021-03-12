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Возвращение Фараона и португальская дуэль: «Шахтёр» попал под крупное поражение от «Ромы»

12 Марта 2021, 00:53,

Борьба «Ромы» и донецкого «Шахтёра» за путёвку в лигоевропейский четвертьфинал начиналась в Вечном городе. Это была дуэль португальских тренеров – Паулу Фонсеки и Луиша Каштру.

Протокол игры  
Рома 3:0 Шахтёр Донецк
(1:0) Пеллегрини Лоренцо 23'    
(2:0) Эль-Шаарави Стефан 73'    
(3:0) Манчини Джанлука 77'    
Пау Лопес Манчини Джанлука   83' Кумбулла Мараш   55' Кристанте Бриан Спинаццола Леонардо   79' (Ибаньес Рожер (   79') Вильяр Гонсало Диавара Амаду   79' (Перес Бруно (   79') Карсдорп Рик Пеллегрини Лоренцо   78' (Перес Карлес (   78') Педро Родригес   62' (Эль-Шаарави Стефан (   62') Мхитарян Генрих   35' (Майораль Борха (   35')
Запасные: Калафьори Рикардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио Джеко Эдин Смоллинг Крис
Трубин Анатолий Додо Домилсон Эдуардо Витор Матвиенко Николай Исмаили Гонсалвес Майкон Барберан   74' Патрик Алан   58'   79' (Судаков Георгий (   79') Мораес Жуниор   76' (Дентиньо (   76') Тете Марлос Ромеро Тайсон Фреда   75'   79' (Манор Соломон (   79')
Запасные: Бондарь Валерий Коноплянка Евгений Вьюнник Богдан Кривцов Сергей Шевченко Алексей Корниенко Виктор Антонио Маркос Пятов Андрей Болбат Сергей
11 марта. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

«Шахтёр» стал последним обладателем именно Кубка УЕФА, взяв этот трофей в 2009 году до переименования его в Лигу Европы. Произошло сие событие относительно недавно, если, например, посмотреть, когда победителем еврокубка становилась «Рома», – «волки» выигрывали Кубок ярмарок в далёком 1961 году. Так что болельщикам «Шахтёра» не стоило считать свою команду намного хуже «Ромы», пусть та и имеет более широкую известность.

В отчётном матче римляне быстро завладели территориальным перевесом и стали поджимать гостей, которые держались вроде как без стопроцентных моментов у своих ворот, но дали течь на 23-й минуте. «Волки» тогда организовали забитый мяч в левополуфланговой зоне. Мхитарян отдал недлинный пас вперёд на Педро, и тот уже вывел Пеллегрини, который со знанием дела послал снаряд в ближний угол (1:0).

После пропущенного гола «Шахтёр» проснулся в атаке. На 27-й минуте Додо прострелил справа на Мораеса, отправившего мяч в Пау Лопеса. Ровно на рубеже получаса игры Трубин вышел из ворот и неудачно выбил снаряд на Мхитаряна, который издалека попробовал парашют в пустой створ, и сфера опустилась чуть дальше перекладины. Мхитаряна вскоре заменили из-за травмы. «Рома» отошла назад, но сумела создать ещё момент, когда Кристанте с левой штанге скинул головой на дальнюю, а там Кумбулла не успел к мячу, чтобы замкнуть.

Embed from Getty Images

Во втором тайме «Рома» продолжила концентрироваться на разрушении. Хозяева разрешили Патрику пробить низом в левый угол – Пау Лопес вытянутся и отразил. Роль «волков» из первого тайма стали исполнять по игре «горняки», только вот забить у них не получалось, а на 63-й минуте они могли пропустить второй. Пеллегрини прострелил права, а Эль-Шаарави пробил слишком слабо и просто для Трубина.

Недолго спустя Жуниор Мораес заимел возможность отличиться с линии вратарской, но, опять же, не переиграл Лопеса. А если не забиваешь ты, как известно, забивают тебе самому. На 73-й минуте блеснул вернувшийся из Китая Эль-Шаарави. Найдя желобок между Додо и Витао, он сместился с левой стороны к центру и отправил мяч в сетку мимо Трубина (2:0).

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Эль-Шаарави чуть не оформил быстрый дубль, на пятачке ковырнув мяч выше створа. А вот Манчини сделал счёт крупным – он как надо откликнулся головой на скидку Кристанте во время подачи углового (3:0).

В концовке донетчанам не удалось ни сотворить чудо, ни просто хотя бы забить гол престижа. Это ведь был бы не только гол престижа, но и определённое подспорье в виде гостевого гола. А так задача «горняков» в ответной встрече будет очень трудной – отыграть крупный счёт.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Рома, Шахтёр Донецк, Лига Европы
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Комментарии (1)
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0
Roni06
12 Марта 2021, 00:56

Заслуженно!

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