Нападающий «Ромы» Эдин Джеко возобновил тренировки за день до матча Лиги Европы против «Шахтёра». Об этом сообщает PagineRomaniste.

Из-за проблем с приводящей мышцей Джеко пропустил три последних матча «Ромы» в итальянском чемпионате. Сможет ли босниец выйти на поле уже в четверг, пока неизвестно.

В нынешнем сезоне Эдин Джеко провёл за «Рому» двадцать пять матчей в различных соревнованиях. В них боснийский нападающий записал на свой счёт десять голов и два результативных паса.

«Рома» и «Шахтёр» проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Олимпико» одиннадцатого марта.