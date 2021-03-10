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10 Марта 2021, 14:33,
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко возобновил тренировки за день до матча Лиги Европы против «Шахтёра». Об этом сообщает PagineRomaniste.
Из-за проблем с приводящей мышцей Джеко пропустил три последних матча «Ромы» в итальянском чемпионате. Сможет ли босниец выйти на поле уже в четверг, пока неизвестно.
В нынешнем сезоне Эдин Джеко провёл за «Рому» двадцать пять матчей в различных соревнованиях. В них боснийский нападающий записал на свой счёт десять голов и два результативных паса.
«Рома» и «Шахтёр» проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Олимпико» одиннадцатого марта.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Эдин Джеко