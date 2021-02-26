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Спортивный директор «Ромы» - о жеребьёвке Лиги Европы: «Шахтёр» хорошо подготовится к матчам»

26 Февраля 2021, 20:27,

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где его клубу предстоит встретиться с донецким «Шахтёром».

«Это будет очень сложно. «Шахтёр» имеет опыт выступлений в еврокубках, они хорошо подготовятся к матчам. Мы понимаем, что впереди нас ждут две финала», - цитирует Пинту пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Ромой» и «Шахтёром» пройдёт в Италии, 11 марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени. Ответная же встреча должна пройти в четверг, 18 марта.

В предыдущем раунде «Рома» разобралась с «Брагой», а «Шахтёр» прошёл «Маккаби» из Тель-Авива.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Шахтёр Донецк, Тьягу Пинту
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