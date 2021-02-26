​Каковы шансы «Шахтёра» на проход «Ромы» в Лиге Европы

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Донецкому «Шахтёру» в соперники досталась итальянская «Рома». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к этой паре и оценивает шансы украинской команды завоевать билет в четвертьфинальную стадию.

«Шахтёр» хоть и обыграл «Маккаби» с общим счётом 3:0, но нервишки своим болельщикам потрепал. То ли команду Луиша Каштру слишком расслабила гостевая победа в два мяча, то ли просто не пошла игра, но в ответной встрече всё могло перевернуться с ног на голову. «Горнякам» повезло не пропустить в первом тайме, и кто знает, как бы всё закончилось, если бы не бездумный фол в своей штрафной площади со стороны Таля Бен-Хаима.

Следующим соперником «Шахтёра» станет «Рома». У болельщиков донецкой команды этот противник вызывает разные эмоции, основанные на воспоминаниях. С одной стороны – сезон 2010/2011, когда «горняки» уверенно прошли «волков» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счётом 6:2. Тогда в составе украинской команды блистали Дуглас Коста, Виллиан, Алекс Тейшейра, Луис Адриано и… Генрих Мхитарян, который теперь находится на римской стороне баррикад.

С другой стороны – сезон 2017/2018, когда «Шахтёр» на той же стадии 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Роме» по правилу выездного года (2:1, 0:1). Тогда «горняков» тренировал Паулу Фонсека, который нынче возглавляет римских «волков». Вообще к португальскому тренеру жребий этой Лиги Европы относится по-особенному. В 1/16 финала «Рома» играла против «Браги», которую Фонсека возглавлял перед «Шахтёром». И вот теперь – снова бывший клуб.

Сегодняшняя «Рома» представляет собой достаточно крепкую команду, которая борется за место в четвёрке чемпионата Италии. Паулу Фонсека прививает римлянам интересный стиль, основанный на контроле мяча и игре первым номером. «Волки» активно используют фланги – фланговые защитники регулярно становятся авторами голевых передач. В составе «Ромы» много известных игроков высокого уровня. Это и Лоренцо Пеллегрини (5 голов, 6 ассистов), и Джордан Верету (10+5), и экс-горняк Генрих Мхитарян (11+11), и Борха Майораль (11+6), и Эдин Джеко (10+2), и Педро Родригес (5+4), и известный защитник Крис Смоллинг. В общем, команда подобралась качественная.

Безусловно, в паре «Рома» - «Шахтёр» фаворитом является итальянская команда. Но украинцы должны навязать борьбу, ведь они тоже имеют достаточно квалифицированный и опасный состав, особенно в линии атаки, где погоду продолжают делать представители Бразилии. Преимуществом «горняков» может стать тот факт, что для «Ромы» приоритетом весной всё же будет сохранение места в топ-4 и возвращение в Лигу чемпионов.

Оценивая шансы «Ромы» и «Шахтёра» на проход в процентном соотношении, можно говорить примерно о таких цифрах – 65% на 35%. Команде Луиша Каштру нужно основательно подготовиться, отыскав способ, как сдержать Генриха Мхитаряна и других игроков атаки римлян. Если «горняки» будут действовать так, как в четверг против «Маккаби», то шансов у них не будет. Более квалифицированные игроки «Ромы» таких ошибок в обороне и процента брака в атаке не простят.