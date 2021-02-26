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Директор «Шахтёра» Дарио Срна: «Рома» - сильный соперник, который входит в число лучших клубов Италии»

26 Февраля 2021, 22:05,

Директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал об итогах жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы для украинской команды, которой предстоит сыграть против итальянской «Ромы». 

«Рома» - сильный соперник, который входит в число лучших клубов Италии. Нас ждет очень трудный матч», - цитирует слова функционера пресс-служба команды.

Первый матч между «Ромой» и «Шахтёром» пройдёт 11 марта 23:00 по московскому времени в Риме, на «Олимпийском» стадионе. Ответная встреча пройдёт на Украине 18 марта, когда в Киеве, на стадионе НСК «Олимпийский», команды сыграют в 20:55 по московскому времени. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Шахтёр Донецк, Лига Европы, Дарио Срна
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