Директор «Шахтёра» Дарио Срна: «Рома» - сильный соперник, который входит в число лучших клубов Италии»

Директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал об итогах жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы для украинской команды, которой предстоит сыграть против итальянской «Ромы».

«Рома» - сильный соперник, который входит в число лучших клубов Италии. Нас ждет очень трудный матч», - цитирует слова функционера пресс-служба команды.

Первый матч между «Ромой» и «Шахтёром» пройдёт 11 марта 23:00 по московскому времени в Риме, на «Олимпийском» стадионе. Ответная встреча пройдёт на Украине 18 марта, когда в Киеве, на стадионе НСК «Олимпийский», команды сыграют в 20:55 по московскому времени.