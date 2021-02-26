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Фонсека – о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы: «Это судьба»

26 Февраля 2021, 21:37,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Римскому клубу предстоит сразиться с донецким «Шахтёром».

«Это судьба. Нам предстоит сыграть с клубом, в котором я работал ранее. Очевидно, что это очень сложный соперник. Я хорошо знаю «Шахтёр» и их игроков, могу сказать вам, что у них отличная команда. Они обыграли «Реал» в Лиге чемпионов и сыграли вничью с «Интером», который занимает первое место в Серии А.

Приятно вернуться туда, где я был счастлив. Это были незабываемые годы, но сейчас мы являемся соперниками», - цитирует Фонсеку пресс-служба римского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Шахтёр Донецк, Паулу Фонсека
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