Тайсон: «У «Шахтёра» большие шансы на финал Лиги Европы»

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон пообщался с журналистами после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. В соперники украинскому клубу досталась «Рома».

«У нас большие шансы на финал. Наша команда очень хороша. Если у нас будет вся группа игроков, то будут очень большие шансы. Мы мечтаем пройти в финал, но должны работать пошагово», - передает слова бразильского футболиста официальный сайт «горняков».

На стадии 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» разобрался с «Маккаби» Т-А (2:0, 1:0).

Первый матч против «Ромы» состоится 11-го марта в Риме, а ответный - через неделю в Киеве.