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Каштру – о матче с «Ромой»: «Нам предстоит сыграть с одним из претендентов на победу в Лиге Европы»

10 Марта 2021, 21:37,

Наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча против «Ромы» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень важно, чтобы завтра мы забили гол, было бы здорово и не пропустить. Победитель решается в двух матчах, мы должны быть сконцентрированы все 90 минут завтра. Мы прекрасно понимаем, что нам предстоит сыграть с одной из лучших команд и одним из претендентов на победу в Лиге Европы в этом сезоне.

Будет ли преимуществом присутствие болельщиков в ответном матче? Конечно, это очень важно, мы играем в первую очередь для них», - сказал главный тренер донецкого клуба на предматчевой пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Шахтёр Донецк, Луиш Каштру
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