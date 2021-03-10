Каштру – о матче с «Ромой»: «Нам предстоит сыграть с одним из претендентов на победу в Лиге Европы»

Наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча против «Ромы» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень важно, чтобы завтра мы забили гол, было бы здорово и не пропустить. Победитель решается в двух матчах, мы должны быть сконцентрированы все 90 минут завтра. Мы прекрасно понимаем, что нам предстоит сыграть с одной из лучших команд и одним из претендентов на победу в Лиге Европы в этом сезоне.

Будет ли преимуществом присутствие болельщиков в ответном матче? Конечно, это очень важно, мы играем в первую очередь для них», - сказал главный тренер донецкого клуба на предматчевой пресс-конференции.