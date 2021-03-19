Оршич и Майораль претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА представила четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За награду поборются: Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Херард Морено («Вильярреал»), Борха Майораль («Рома»), Давид Нерес («Аякс»).

Оршич оформил хет-трик в игре с лондонским «Тоттенхэмом» (3:0). Морено забил два мяча в матче с «Динамо» Киев (2:0). Майораль сделал дубль во встрече с донецким «Шахтёром» (2:1), а Нерес забил гол в матче с «Янг Бойз» (2:0).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.

Жеребьевка 1/4 финала пройдет сегодня, 19-го марта, в Ньоне.