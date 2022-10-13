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Лига чемпионов

Гендузи рассказал, за счёт чего «Марселю» удалось одолеть «Спортинг»

13 Октября 2022 • 10:17 Комментировать
Спортинг Л
0:2
Марсель
окончен

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи высказался о победе над «Спортингом» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Французский хавбек отметил то, как хорошо его команда выходила из обороны в этой встрече, что позволяло «Марселю» эффективно преодолевать прессинг со стороны соперника.

«Они пытались подниматься очень высоко, чтобы торопить нас, но нам удалось сломить их давление хорошими выходами из обороны.

Теперь всё перезапущено в этой группе, это предвещает хорошее будущее. Мы показали, что заслуживаем большего после двух проигранных туров», — цитирует Гендузи L’Équipe.

Напомним, после четырёх проведённых матчей в квартете D «Марсель» набрал шесть очков и расположился на второй строчке в таблице. «Спортинг» после последнего поражения опустился на третье место, однако имеет в своём активе столько же баллов, сколько и французский клуб.   

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Спортинг Лиссабон Маттео Гендузи
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